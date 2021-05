Alpha Bank | incarico a JPMorgan e Goldman Sachs per aumento di capitale da 800 milioni

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) –, una delle maggiori banche greche, ha annunciato di aver affidato aun mandato per esplorare la possibilità di raccogliereper circa 800di euro. La banca ha specificato che l’operazione si inserisce “nel contesto della revisione del suo piano strategico triennale” e di averna dato conto “in risposta a indiscrezioni di stampa”. “La struttura della raccolta diproposta mirerà a trarre vantaggio dalle condizioni di mercato positive e dalla forza dell’attività di, preservando al contempo il valore per gli azionisti esistenti.”, sottolinea l’istituto greco in una nota.ha inoltre dichiarato di ...

Nexi in trattativa per acquisto business pagamenti di Alpha Bank

Quattro fonti sentite da Reuters confermano l'interesse per una quota delle attività di pagamento di Alpha Bank anticipato stamattina da MF. Inoltre sempre MF riferisce che SIA, con cui Nexi prevede ... Nexi è in trattativa col Alpha Bank per l'acquisizione di una quota nelle attività di pagamento della banca greca, riportano quattro fonti vicine alla situazione.