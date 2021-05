Allegri tentato dal Napoli | ma proseguono i contatti con Spalletti | offerto un contratto da 2 | 5 milioni

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ilcontinua a lavorare per programmare la prossima stagione. Il primo nodo da sciogliere sarà quello relativo al nuovo allenatore, visto l’addio ormai scontato con Rino Gattuso. In cima alla lista dei desideri di De Laurentiis, non è un mistero, c’è Massimiliano, che non ha chiuso le porte ale la pista resta viva. Il club azzurro comunque lavora alle alternative e tra queste la più credibile è quella che porta a Luciano. Al tecnico di Certaldo – stando a quanto riferisce Sky Sport – è statounda 2,5-2,8di euro più bonus, proposta che ha trovato il gradimento dell’allenatore. In terza battuta resta Simone Inzaghi.

