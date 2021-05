Allegri | si muove il Napoli | offerto contratto con bonus scudetto

Leggi su zon

(Di venerdì 21 maggio 2021) Secondo “Il Roma”, ilavrebbeuna Massimilianoper la prossima stagione. Previsto unManca una giornata al termine della Serie A, con Milan,e Juventus che si giocheranno l’accesso in Champions League. Ad oggi, delle big del nostro campionato, solo la Roma è sicura del proprio allenatore, con Josè Mourinho ingaggiato poche settimane fa. Tutti gli altri, Conte compreso, sono in bilico. Potrebbero, invece, tornare ad allenare in Italia Sarri, Spalletti e. A, a Gattuso potrebbe non bastare centrare la qualificazione in Champions per restare sulla panchina azzurra. I rapporti tra il tecnico e De Laurentiis si sono rovinati, e il patron azzurro vorrebbe ingaggiare ...