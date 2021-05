Alimenti | Centinaio | “Serve più filiera nella politica italiana contro minaccia europea”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Ladeve fare il suo dovere da un lato interloquire con l’Europa e dall’altro una maggiore collaborazione e sinergia tra ministeri. E’ necessaria una maggior”. E’ quanto ha rimarcato il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marcoa proposito della tutela del made in Italy“lache porta avanti azioni che non stanno aiutando il made in Italy e ladell’agroalimentare” con l’etichetta a semaforo Nutriscore e la valorizzazione della carne sintetica. E’ quanto ha detto intervenendo al workshop “Le filiere integrate per il rilancio del Paese”, che si inserisce nell’ambito ...

