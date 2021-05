Alfa Romeo Giulia GTAm - Aerodinamica | motore | sottoscocca | l' analisi di Paolo Massai - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 21 maggio 2021) L'fa capire fin dal primo sguardo come il design possa integrare funzione ed emozione. Il suo scenico pacchetto aerodinamico di fibra di carbonio - con paraurti specifici, minigonne con deflettori integrati e una grande ala posteriore regolabile - non è pensato solo per attirare l'attenzione: ogni dettaglio è stato progettato per fornire la massima efficienzae generare carico sui due assi della berlina, a tutto vantaggio delle prestazioni in curva. In questo, l'ingegnerracconta la tecnica della, analizzando il suo propulsore da 540 CV, l'sviluppata con la Sauber e tutti i particolari della berlina più veloce del Biscione. Spazio al V6. ...