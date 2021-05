Alcune app per Android hanno esposto i dati di 100 milioni di utenti (Di venerdì 21 maggio 2021) Un totale di 23 app per Android, per via di un errore di configurazione in cloud, hanno esposto i dati di oltre 100 milioni di utenti, hanno scoperto i ricercatori di sicurezza di Check Point (foto: Unsplash)I dati personali di oltre 100 milioni di utenti Android sono stati esposti da 23 applicazioni a causa di Alcune configurazioni errate dei servizi cloud di terze parti sui quali queste ultime si appoggiano. La scoperta è stata fatta dai ricercatori di sicurezza di Check Point che hanno sottolineato come questi errori di configurazione abbiano anche esposto anche risorse interne degli sviluppatori, come i meccanismi di aggiornamento e ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Un totale di 23 app per, per via di un errore di configurazione in cloud,di oltre 100discoperto i ricercatori di sicurezza di Check Point (foto: Unsplash)Ipersonali di oltre 100disono stati esposti da 23 applicazioni a causa diconfigurazioni errate dei servizi cloud di terze parti sui quali queste ultime si appoggiano. La scoperta è stata fatta dai ricercatori di sicurezza di Check Point chesottolineato come questi errori di configurazione abbiano ancheanche risorse interne degli sviluppatori, come i meccanismi di aggiornamento e ...

Advertising

alessio_ka : @robsalnitro se vai sull'app di Wish ne trovi parecchie, alcune costano anche meno. Ovviamente è un po' a rischio f… - franser_real : Le Regioni che vaccinano gli under 30 - yngserotonin : come posso fare se iphone non mi fa aprire alcune app e non mi fa ravviare? - MarcoCamillieri : @DarkLadyMouse Dai, non è colpa sua. Con Infocert ti fanno saltare la procedura anche per un millimetro di taglio s… - GinoStrass : @GassmanGassmann Ci sono alcune app dove puoi chiedere aiuto. Ma devi avere lo #SPID . -