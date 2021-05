Albiol | dichiarazioni d’amore | “Ho vissuto sei anni meravigliosi | posso solo tifare per il Napoli Credo riusciranno a raggiungere la Champions”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 21 maggio 2021) Seialda gran protagonista, poi il ritorno in Spagna, al Villarreal, dove riesce ancora a fare la differenza. Raul, a pochi giorni dalla finale di Europa League, ha parlato della sua esperienza in azzurro in un’intervista concessa a Sky Sport. Di seguito sono riportate le sue parole: “La verità è che amo, così come lo ama la mia famiglia. Ioper loro. Hoseilì e penso chelaLeague. Tifo sempre, ogni volta chevedo le partite. Sono tutti nel mio cuore”.