Albiol | “Amo Napoli e tifo per gli azzurri | ce la faranno ad arrivare in Champions”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 maggio 2021) Raul, difensore del Villarreal, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha parlato del. La verità è che amo, come la mia famiglia: posso solo tifare per loro. Ho vissuto sei anni meravigliosi lì e penso che ce laadinsempre il, vedo le loro partite ogni che volta posso. Sono nel mio cuore. L'articolo ilsta.