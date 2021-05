Albiol: “Amo Napoli e faccio sempre il tifo per loro. Vogliamo l’Europa League per entrare nella storia del Villarreal” (Di venerdì 21 maggio 2021) Raul Albiol, ex calciatore del Napoli, ora in forza al Villarreal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sia della squadra di Gattuso che della sua nuova esperienza in Spagna. Ecco le sue dichiarazioni, riportate dai colleghi di calcioNapoli1926.it. Sul Napoli:“Amo Napoli e la mia famiglia ama Napoli, quindi posso solo fare il tifo per loro. Vedo sempre le partite quando ne ho la possibilità, questa squadra è sempre nel mio cuore. Lì ho vissuto sei anni meravigliosi. Penso che ce la faranno a entrare in Champions League”. Sulla finale di Europa League contro il Manchester United:“Il Villarreal è una famiglia perché, dal primo momento in ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Raul, ex calciatore del, ora in forza al, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sia della squadra di Gattuso che della sua nuova esperienza in Spagna. Ecco le sue dichiarazioni, riportate dai colleghi di calcio1926.it. Sul:“Amoe la mia famiglia ama, quindi posso solo fare ilper. Vedole partite quando ne ho la possibilità, questa squadra ènel mio cuore. Lì ho vissuto sei anni meravigliosi. Penso che ce la faranno ain Champions”. Sulla finale di Europacontro il Manchester United:“Ilè una famiglia perché, dal primo momento in ...

