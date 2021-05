Al via il 27 maggio il Festival del Cinema azerbaigiano a Roma (Di venerdì 21 maggio 2021) Al via dal 27 maggio, alla Casa del Cinema di Villa Borghese, la terza edizione del Festival del Cinema azerbaigiano. Appuntamento di successo dell'estate Romana già nella sua prima edizione del 2017 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Al via dal 27, alla Casa deldi Villa Borghese, la terza edizione deldel. Appuntamento di successo dell'estatena già nella sua prima edizione del 2017 ...

Advertising

ivanscalfarotto : Il 20 maggio di 22 anni fa Massimo D’Antona veniva ucciso dalle Nuove Brigate Rosse. La violenza terrorista, ignobi… - VincenzoDeLuca : ??#VACCINAZIONI, DA DOMANI IN REGIONE CAMPANIA APERTA PIATTAFORMA PER FASCIA 45-49 ANNI. DAL 18 MAGGIO VIA LIBERA PE… - Elbareport : Campagna vaccinale a Capoliveri, prorogato fino al 22 maggio il termine per presentare la domanda - Elbareport - Qu… - AdornatoAntonio : RT @_DAGOSPIA_: AL MIO SEGNALE SCATENATE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - DAL 19 MAGGIO VIA LIBERA AL 730 PRECOMPILATO - antonellaa262 : Uomini e Donne: ecco le anticipazioni dell’ultima puntata che andrà in onda venerdì 28 maggio con la scelta di Giac… -