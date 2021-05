Al Policlinico di Monserrato il personale ostetrico è allo stremo.

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il sindacato delle professioni sanitarie “Nursing Up” denuncia le criticità assistenziali dovute alla carenza delin servizio presso i reparti di Ostetricia e Ginecologia, Patologia ostetrica e Puerperio del“Duilio Casula” di. La situazione è insostenibile, ilche garantisce la continuità assistenziale h 24 è numericamente insufficiente e subisce turni di lavoro che nell’articolazione vedono sino a nove notti al mese con l’aggravante che spesso è presente una sola ostetrica in servizio per 21 pazienti. La situazione è peggiorata negli ultimi due mesi, nei quali cinque ostetriche hanno interrotto il rapporto di lavoro (per fine contratto e altre ragioni) e non sono state sostituite con nuove assunzioni. Questo comporterà ...

Advertising

advgiornalista : RT @AssoCare: Il sindacato delle professioni sanitarie “Nursing Up” denuncia le criticità assistenziali dovute alla carenza del personale o… - AssoCare : Il sindacato delle professioni sanitarie “Nursing Up” denuncia le criticità assistenziali dovute alla carenza del p… - vivere_sardegna : Monserrato, sos al Policlinico: “Ostetriche stremate, sono poche e devono lavorare 9 notti al mese” - sardanews : Monserrato, sos al Policlinico: “Ostetriche stremate, sono poche e devono lavorare 9 notti al mese” -

Ultime Notizie dalla rete : Policlinico Monserrato

Cagliaripad

L'articolo, sos al: "Ostetriche stremate, sono poche e devono lavorare 9 notti al mese" proviene da Casteddu On line .La denuncia arriva dal Nursing Up, aldi'il personale ostetrico è allo stremo. Il sindacato delle professioni sanitarie denuncia le criticità assistenziali dovute alla carenza delpersonale ostetrico in servizio ...Il sindacato delle professioni sanitarie “Nursing Up” denuncia le criticità assistenziali dovute alla carenza del personale ostetrico in servizio presso i ..."Se non si ritorna a condizioni di lavoro accettabili, questo sovraccarico potrà avere gravi conseguenze sulla salute di ostetriche e pazienti" ...