Al Global Health Summit il team Europa a Roma dice al resto del mondo: esportate vaccini (Di venerdì 21 maggio 2021) È stato un primo passo, ha detto Mario Draghi in conclusione del Global Health Summit ospitato dal governo italiano a Roma. Il primo risultato dell’incontro è stata la dichiarazione di Roma in sedici punti che servirà a correggere gli errori fatti durante la pandemia e a rimettere al centro delle relazioni internazionali il multilateralismo, che costituisce, a detta della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, presente a Roma, il filo rosso, “anzi d’oro”, di tutta la dichiarazione. Al di là delle promesse che legano i paesi del G20 e rimette al centro dell’attenzione le organizzazioni multilaterali, Wto e Who, sono gli impegni concreti che devono fare la differenza e che rispondono a un paradigma su cui ha insistito il presidente del Consiglio: “Non bisogna lasciare che la ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 maggio 2021) È stato un primo passo, ha detto Mario Draghi in conclusione delospitato dal governo italiano a. Il primo risultato dell’incontro è stata la dichiarazione diin sedici punti che servirà a correggere gli errori fatti durante la pandemia e a rimettere al centro delle relazioni internazionali il multilateralismo, che costituisce, a detta della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, presente a, il filo rosso, “anzi d’oro”, di tutta la dichiarazione. Al di là delle promesse che legano i paesi del G20 e rimette al centro dell’attenzione le organizzazioni multilaterali, Wto e Who, sono gli impegni concreti che devono fare la differenza e che rispondono a un paradigma su cui ha insistito il presidente del Consiglio: “Non bisogna lasciare che la ...

