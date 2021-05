Al Bano compie gli anni, faida tra Romina e la Lecciso. Frecciatina con gli auguri, Loredana risponde così (Di venerdì 21 maggio 2021) Al Bano compie 78 anni e sia Romina che Loredana Lecciso gli hanno fatto gli auguri sui social. La prima a farglieli è stata Romina, seguita subito dopo dalla Lecciso, con la quale negli ultimi mesi ci sono stati dei rapporti tesi. Una quiete familiare turbata dai recenti screzi tra Loredana e Romina che hanno portato anche la Lecciso a scegliere di separarsi per un breve periodo da Al Bano. Romina ha postato sulla sua pagina Instagram una vecchia foto sua e di Al Bano, mano nella mano. «Infiniti auguri Al Bano! Gli anni passano, ma chi li conta?» ha scritto la Power, ricordando tutti ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 21 maggio 2021) Al78e siachegli hanno fatto glisui social. La prima a farglieli è stata, seguita subito dopo dalla, con la quale negli ultimi mesi ci sono stati dei rapporti tesi. Una quiete familiare turbata dai recenti screzi trache hanno portato anche laa scegliere di separarsi per un breve periodo da Alha postato sulla sua pagina Instagram una vecchia foto sua e di Al, mano nella mano. «InfinitiAl! Glipassano, ma chi li conta?» ha scritto la Power, ricordando tutti ...

