Al Bano Carrisi compleanno insieme con Loredana e Romina. Le foto (Di venerdì 21 maggio 2021) Al Bano Carrisi compie 78 anni: il cantante di Cellino San Marco sta festeggiando insieme alla sua famiglia allargata. Nato il 20 maggio 1943, Al Bano continua senza sosta la sua carriera musicale, iniziata nel 1965. In tanti lo hanno celebrato e lo stanno ancora festeggiando attraverso i social e non solo, con messaggi di grande affetto e stima. Venerdì 21 maggio sarà ospite insieme a Romina Power di Top Dieci lo show condotto da Carlo Conti su Rai1. E chissà se durante l'intervista, Al Bano commenterà anche i dolci auguri ricevuti dai figli. "Auguri grande Al" scrive Yari postando nelle stories una foto che ritrae lui in braccio al papà con a fianco mamma Romina e Cristel Anche Jasmine opta per una foto di famiglia.

