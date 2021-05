Agricoltura | Borchia | “Fase post covid preveda forte impronta identitaria”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 maggio 2021) L’nelladovrebbe essere caratterizzata da “unache sappia rimarcare quella che è l’importanza di avere radici italiane non solo per quanto riguarda il mondo dell’impresa ma soprattutto per quanti riguarda i prodotti”. E’ l’auspicio di Paolo, membro della Commissione per l’Industria, la Ricerca e l’Energia del Parlamento Europeo, intervenuto al workshop “Le filiere integrate per il rilancio del Paese” che si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Filiere integrate” che The European House – Ambrosetti ha lanciato con il supporto di Philip Morris Italia. “Quella del tabacco – ha proseguito – rappresenta una filiera molto importante che tanto è stata in grado di dare anche al Pil sia ...