Agricoltura biologica, ok del Senato alla legge: formazione, investimenti e delega al governo per nuovi controlli contro i conflitti d’interesse (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Senato ha approvato quasi all’unanimità il disegno di legge sull’Agricoltura biologica, con 195 voti a favore, uno contrario e un astenuto. Un voto atteso da 15 anni, ma che arriva in un momento strategico. A poco tempo dall’adozione del Piano d’azione europeo per il biologico e mentre si inizia a scrivere il Piano strategico nazionale della PAC. È ora, insomma, di giocarsi la partita delle risorse nella quale l’Agricoltura biologica è stata sempre tenuta nell’angolo (dalla Pac fino al Pnrr). Così, quando il Senatore del Pd Dario Stefàno, presidente della commissione Politiche europee in Senato spiega che con il ddl “non si attribuisce all’Agricoltura biologica lo ‘status’ di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilha approvato quasi all’unanimità il disegno disull’, con 195 voti a favore, uno contrario e un astenuto. Un voto atteso da 15 anni, ma che arriva in un momento strategico. A poco tempo dall’adozione del Piano d’azione europeo per il biologico e mentre si inizia a scrivere il Piano strategico nazionale della PAC. È ora, insomma, di giocarsi la partita delle risorse nella quale l’è stata sempre tenuta nell’angolo (dPac fino al Pnrr). Così, quando ilre del Pd Dario Stefàno, presidente della commissione Politiche europee inspiega che con il ddl “non si attribuisce all’lo ‘status’ di ...

