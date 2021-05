Agricoltura biologica: arriva l’ok del Senato sulla nuova legge (Di venerdì 21 maggio 2021) Approvato al Senato il ddl che dà mandato al governo di realizzare in 18 mesi una legge che rivoluzionerà il comparto dell’Agricoltura biologica Il Senato ha approvato quasi all’unanimità il disegno di legge sull’Agricoltura biologica, con 195 voti a favore, uno contrario e un astenuto. Con l’ok al ddl 988 si istituisce solo il marchio Biologico italiano per “i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana” e si prevede di cambiare il sistema dei controlli. Il disegno di legge Il testo si compone di 21 articoli. Si istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica, che definirà le priorità del Piano d’azione nazionale con cadenza triennale. Fra i suoi obiettivi quello di ... Leggi su zon (Di venerdì 21 maggio 2021) Approvato alil ddl che dà mandato al governo di realizzare in 18 mesi unache rivoluzionerà il comparto dell’Ilha approvato quasi all’unanimità il disegno disull’, con 195 voti a favore, uno contrario e un astenuto. Conal ddl 988 si istituisce solo il marchio Biologico italiano per “i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana” e si prevede di cambiare il sistema dei controlli. Il disegno diIl testo si compone di 21 articoli. Si istituisce il Tavolo tecnico per la produzione, che definirà le priorità del Piano d’azione nazionale con cadenza triennale. Fra i suoi obiettivi quello di ...

