Aggrediscono e derubano coinquilino per debito mai saldato | arrestati

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono dovuti intervenire in via Arturo Graf dove alcune persone avevano segnalato, tramite “112”, una violenta lite tra cittadini stranieri. Al loro arrivo, i militari hanno sorpreso 3 cittadini del Bangladesh di età compresa tra i 31 e i 58 anni, che stavano ancora discutendo animatamente con un quarto soggetto, connazionale di 38 anni. Dai primi accertamenti è emerso che i contendenti, che condividono un appartamento di via Prenestina, si erano incontrati per definire il saldo di unin denaro contratto dal 38enne con i connazionali e che la discussione, in breve tempo, era sfociata in vera e propria aggressione ai suoi danni da parte dei suoi 3 coinquilini. Nella zuffa, la vittima era stata anche derubata del denaro in suo possesso e del telefono cellulare. La refurtiva è stata ...

