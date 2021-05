Agenzia Nazionale per i giovani organizza l'evento online 'Next Gen: il futuro è nelle nostre mani' (Di venerdì 21 maggio 2021) Il 28 maggio l'evento digitale dell'Agenzia Nazionale per i giovani, nell'ambito della Settimana europea della Gioventù. Aprirà i lavori la Ministra per le Politiche giovanili e il Servizio Civile ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 maggio 2021) Il 28 maggio l'digitale dell'per i, nell'ambito della Settimana europea della Gioventù. Aprirà i lavori la Ministra per le Politicheli e il Servizio Civile ...

Ultime Notizie dalla rete : Agenzia Nazionale Agenzia Nazionale per i giovani organizza l'evento online 'Next Gen: il futuro è nelle nostre mani' Il 28 maggio l'evento digitale dell'Agenzia Nazionale per i giovani, nell'ambito della Settimana europea della Gioventù. Aprirà i lavori la Ministra per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, Fabiana Dadone. Il prossimo ...

Cina: 24 nuovi casi di Covid - 19 provenienti dall'estero Pechino, 21 mag 15:32 - La Commissione nazionale della salute della Cina ha oggi affermato che nella giornata del 20 maggio sono stati registrati 24 nuovi casi di...

Terra felix collaborazione di Greta Orsi immagini di Cristiano Forti, Alfredo Farina e Fabio Martinelli Dal porto di Salerno sono partiti 282 container di rifiuti, scarti da raccolta differenziata, destinazione S ...

