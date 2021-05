Adua Del Vesco | vittima degli haters | “Ho girato tutto al mio avvocato”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Nelle scorse oreDel, all’anagrafe Rosalinda Cannavò, si è trovata ad essere al centroattacchi. L’ex concorrente del GF Vip, però, non si è lasciata abbattere, replicando prontamente sui social. AL CENTRO DELLE CRITICHE – Nelle ultime ore l’attrice si è trovata al centro delle polemiche per alcune IG Stories condivise. L'articolo

Advertising

pocaontas883 : RT @Resili3nt2: rosalinda cannavò/adua del vesco letteralmente il peggior personaggio uscito da quella cessata di programma negli ultimi an… - Rosi56225696 : La aspirapolvere della discordia ???? @Dyson @adua.del.vesco vi ha fatto un bella pubblicità ????Rosina cara ti manc… - music20Alexa : @BITCHYFit Che esagerazione ?????? Queen pubblicità - annangela_a : RT @Resili3nt2: rosalinda cannavò/adua del vesco letteralmente il peggior personaggio uscito da quella cessata di programma negli ultimi an… - H0PESTR0M : RT @Resili3nt2: rosalinda cannavò/adua del vesco letteralmente il peggior personaggio uscito da quella cessata di programma negli ultimi an… -

Ultime Notizie dalla rete : Adua Del

Al centro dell indagine c' anche l'esistenza di una presunta setta segreta, di cui hanno parlato gli attoriVesco, e Massimiliano Morra, durante una puntataGrande Fratello Vip nel ...... Rosalinda Cannavò (in arteVesco) e Massimiliano Morra e che sembravano ipotizzare la presenza di una presunta setta. In merito però, come rammenta Il Messaggero, Manuela Arcuri si è già ...Al centro dell’indagine c'è anche l'esistenza di una presunta setta segreta, di cui hanno parlato gli attori Adua del Vesco, e Massimiliano Morra, durante una puntata del Grande Fratello Vip ...Oggi è stato il turno di Manuela Arcuri. L'attrice, convocata dal pm Carlo Villani, è stata ascoltata per alcune ore presso la Procura della Repubblica di Roma in qualità ...