“Adesso basta!” Maria De Filippi perde la pazienza, lo sfogo senza precedenti (Di sabato 22 maggio 2021) Maria De Filippi protagonista di uno sfogo a sorpresa nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e Donne, ecco cosa è successo. Regina incontrastata dell’intrattenimento di Mediaset, Maria De Filippi guida da diverso tempo alcuni degli show più seguiti del network milanese. Maria De Filippi (foto da Instagram) Ormai, possiamo definirla uno dei volti storici del piccolo schermo in Italia. Conduttrice sempre impeccabile e ‘padrona di casa’ perfetta, negli show che ormai portano marchiato a fuoco il suo nome, come ‘Uomini e Donne’ o ‘Amici’. Anche a lei, però, ogni tanto capita di perdere le staffe. Ed è quello che è successo nel corso di una delle ultime puntate di ‘Uomini e Donne’. Per la precisione, quella di martedì 18 maggio, in cui ha avuto ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021)Deprotagonista di unoa sorpresa nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e Donne, ecco cosa è successo. Regina incontrastata dell’intrattenimento di Mediaset,Deguida da diverso tempo alcuni degli show più seguiti del network milanese.De(foto da Instagram) Ormai, possiamo definirla uno dei volti storici del piccolo schermo in Italia. Conduttrice sempre impeccabile e ‘padrona di casa’ perfetta, negli show che ormai portano marchiato a fuoco il suo nome, come ‘Uomini e Donne’ o ‘Amici’. Anche a lei, però, ogni tanto capita dire le staffe. Ed è quello che è successo nel corso di una delle ultime puntate di ‘Uomini e Donne’. Per la precisione, quella di martedì 18 maggio, in cui ha avuto ...

