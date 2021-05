Addio Franco Battiato | genio della semplicità sperimentale

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 22 maggio 2021) Life&People.it E’ scomparso il noto cantautore siciliano: ecco cosa ci resterà di lui Si è spento nella propria casa di Milo all’età di 76 anni. Un artista che tutti hanno ricordato, in vita come nel giornosua scomparsa, come il Maestro. Un cantautore che, con la propria arte, ha elevato il valoremusica cantautorale italiana oltre che la tradizione artisticasua amata Sicilia e del racconto dell’esistenza in tutte le sue variabili forme. Ritiratosi già da qualche tempo a vita privata, il Maestro non ha mai smesso, in realtà, di far suonare le proprie note e la propria voce facendo innamoraresua presenza silenziosa e defilata intere generazioni di ascoltatori. Un tipo di pubblico che non ha mai amato il rumore, la moda, l’eccessiva ...