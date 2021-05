Addio al cinema? Perché i giovani non torneranno in sala dopo il Covid (Di venerdì 21 maggio 2021) Addio al cinema? Sembra una frase forte, purtroppo è la triste realtà con i giovani che potrebbero non tornare in sala anche dopo la pandemia da Covid. Addio al cinema? (Pixabay)Cosa c’è di più bello di una serata al cinema magari dopo una pizza? La pensavano i giovani fino a dieci anni fa, poi è arrivato nelle nostre vite lo streaming con esclusive a fare concorrenza alla sala e a mettere in crisi una industria fino a quel momento quasi impeccabile. Sono arrivati tempi bui e le sale hanno iniziato a chiudersi. Poi è arrivato il Covid e ciò che era già in bilico ha iniziato a peggiorare ulteriormente. LEGGI ANCHE >>> Il ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 21 maggio 2021)al? Sembra una frase forte, purtroppo è la triste realtà con iche potrebbero non tornare inanchela pandemia daal? (Pixabay)Cosa c’è di più bello di una serata almagariuna pizza? La pensavano ifino a dieci anni fa, poi è arrivato nelle nostre vite lo streaming con esclusive a fare concorrenza allae a mettere in crisi una industria fino a quel momento quasi impeccabile. Sono arrivati tempi bui e le sale hanno iniziato a chiudersi. Poi è arrivato ile ciò che era già in bilico ha iniziato a peggiorare ulteriormente. LEGGI ANCHE >>> Il ...

Advertising

germanshepard8 : RT @mariobianchi18: Il #21maggio 1910 nasceva #MarioPisu. S’impose in palcoscenico nei primi anni ’30, poi in sceneggiati TV (Il circolo Pi… - mariobianchi18 : Il #21maggio 1910 nasceva #MarioPisu. S’impose in palcoscenico nei primi anni ’30, poi in sceneggiati TV (Il circol… - CinemApp_Cinema : Addio a #CharlesGrodin, grande protagonista della commedia americana: tra i suoi film, Il rompicuori, Prima di mezz… - GianlucaOdinson : Dave Bautista torna a parlare dell'addio a Drax: 'Le scene a petto nudo cominciano a pesare' - cinemaniaco_fb : ?????????????? Guardiani della Galassia: Dave Bautista rivela la “vera” ragione del suo addio a Drax. Ed è assurda!… -