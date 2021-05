Addio a Giuliano Scabia | genio e libertà

(Di sabato 22 maggio 2021) Il teatro italiano perde oggi uno dei suoi padri nobili, e nello stesso tempo più semplici e «naturali». E non solo il teatro, perché la sua impronta artistica segna ancora oggi un episodio tra i più significativi, e forse «rivoluzionari», della nostra storia recente. È morto ieri a Firenze, dopo aver combattuto contro una malattia crudele, che a differenza di tutti noi non si è fatta incantare o rapire dalle storie meravigliose che lui raccontava. Era nato a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ciao, angelico viandante!Scabia è morto. E' forse la prima volta che non trovo parole: il tuo sorriso, azzurro come il tuo magico cavallo, è sempre qui con noi. Grazie,! Un abbraccio dai Chille. Così i Chille de la Balanza salutano il Maestro morto lasciando un vuoto incolmabile. L'assessore alla cultura Tommaso Sacchi , appresa la notizia della morte di ...... "tornerò presto per dirvie salutare anche il nostro meraviglioso pubblico. Mi manca da ... E' un'emozione unica lavorare con lui e conPeparini che segue tutti i suoi spettacoli, ...Il teatro italiano perde oggi uno dei suoi padri nobili, e nello stesso tempo più semplici e «naturali». E non solo il teatro, perché la sua impronta artistica segna ancora oggi un episodio tra i più ...Poeta, romanziere, drammaturgo, nacque a Padova e poi si trasferì a Firenze. Nel 1973 fu tra gli ideatori dell’opera «Marco Cavallo» nell’ospedale psichiatrico di Trieste ...