(Di venerdì 21 maggio 2021) Il religioso, residente in provincia di Cassino, era scappato con la famiglia all'estero per evitare la cattura. Dalle indagini è emerso un quadro di violenze quotidiane: glisessuali erano ...

GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: Abusi sulle figliolette, pastore evangelico estradato dalla Scozia: aveva tentato la fuga - PalermoToday : Abusi sulle figliolette, pastore evangelico estradato dalla Scozia: aveva tentato la fuga - romatoday : Abusi sulle figliolette, pastore evangelico estradato dalla Scozia: aveva tentato la fuga - BinaryOptionEU : RT 'Abusi sessuali sulle figlie minori, estradato dalla #Scozia pastore di una confessione evangelica. Le violenze… - Today_it : Abusi sulle figliolette, pastore evangelico estradato dalla Scozia: aveva tentato la fuga -

Ultime Notizie dalla rete : Abusi sulle

... hanno potuto ricostruire completamente i contorni dell'oscura vicenda e le serrate indagini hanno consentito di comprovare i ripetutisessuali compiuti dal padre nei confronti delle figlie, ...Il religioso, residente in provincia di Cassino, era scappato con la famiglia all'estero per evitare la cattura. Dalle indagini è emerso un quadro di violenze quotidiane: glisessuali erano iniziati quando le piccole avevano soltanto quattro ...È stato estradato dalla Scozia ed è atterrato ieri sera all'Aeroporto di Fiumicino, il pastore evangelico accusato di violenza sessuale continuata nei confronti delle due figlie minorenni, vendendo im ...Frosinone, cittadino scozzese arrestato per violenze reiterate nel tempo su figlie minori. La famiglia viveva in Italia ai tempi dei fatti ...