Abruzzo | la giunta taglia per legge 10mila ettari al Parco del Velino Ma per l’assessore leghista si favorisce la “transizione ecologica”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Diecimiladisforbiciati con un sì. Il Consiglio regionale dell’a guida centrodestra ha approvato la proposta didelall’Ambiente, ilEmanuele Imprudente, che riduce l’estensione delregionale Sirente, privandolo di quasi un quinto della sua superficie totale. Istituito nel luglio 1989, unicoregionale dell’, ilha già subito tre riduzioni, nel 1998, nel 2000 e nel 2011. L’ultima, la quarta in 32 anni di storia, è stata definita dalImprudente – durante il consiglio comunale del 18 maggio – necessaria per favorire la “” della regione, facendo ...

