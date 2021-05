Abiti da lavoro | non si arresta il successo del mercato e-commerce

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Milano 21 maggio 2021) - Milano, 21 maggio 2021. Nell'Italia del post-covid la crisi della vendita al dettaglio è affiancata dal boom del commercio elettrico, in grado di offrire un canale alternativo essenziale per le imprese italiane durante la pandemia di Coronavirus. Secondo l'Osservatorio eB2C della School of Management di Milano, nel 2020 le vendite online hanno raggiunto un valore di 30,6 miliardi di euro, con un aumento del 31% degli acquisti su internet di prodotti. In base ai volumi, dopo l'elettronica di consumo si conferma al secondo posto l'abbigliamento, dove le vendite tramite e-nel 2020 hanno superato i 3,9 miliardi di euro, con un incremento di 700 milioni di euro rispetto al 2019 per un aumento su base annua del 22%. Un ambito particolarmente dinamico è il settore deglida ...