A Roma il questore vieta la manifestazione di Forza Nuova (Di venerdì 21 maggio 2021) Il questore di Roma Carmine Esposito ha notificato al leader del movimento di estrema destra Forza Nuova, Roberto Fiore, il “divieto di svolgere la manifestazione” prevista per domani a piazza Bocca della Verità, al centro della Capitale. Il sit-in serviva per presentare il nuovo movimento “Area”, coordinamento dei movimenti identitarisovranisti che fa riferimento a Giuliano Castellino, ex leader Romano di FN, protagonista in passato di una aggressione a giornalisti de L’Espresso e recentemente sottoposto a sorveglianza speciale dal 30 gennaio scorso. Dalle attività investigative, secondo quanto apprende l’agenzia Agi, sarebbe emerso che l’iniziativa “veniva pubblicizzata con espressioni riconducibili all’ideologia nazi-fascista”. Tra i partecipanti doveva esserci anche Vincenzo Nardulli, 72 anni, ... Leggi su tpi (Di venerdì 21 maggio 2021) IldiCarmine Esposito ha notificato al leader del movimento di estrema destraNuova, Roberto Fiore, il “divieto di svolgere la” prevista per domani a piazza Bocca della Verità, al centro della Capitale. Il sit-in serviva per presentare il nuovo movimento “Area”, coordinamento dei movimenti identitarisovranisti che fa riferimento a Giuliano Castellino, ex leaderno di FN, protagonista in passato di una aggressione a giornalisti de L’Espresso e recentemente sottoposto a sorveglianza speciale dal 30 gennaio scorso. Dalle attività investigative, secondo quanto apprende l’agenzia Agi, sarebbe emerso che l’iniziativa “veniva pubblicizzata con espressioni riconducibili all’ideologia nazi-fascista”. Tra i partecipanti doveva esserci anche Vincenzo Nardulli, 72 anni, ...

