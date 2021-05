A Roma il corteo contro il Global Health Summit: “Gestione pandemica fallimentare, anteposti profitti di pochi alla salute di milioni di persone” (Di venerdì 21 maggio 2021) In occasione del Global Health Summit, il vertice mondiale, co-organizzato dall’Italia durante l’anno di presidenza del G20 insieme alla Commissione Europea, durante il quale si è parlato della pandemia di Coronavirus, diverse associazioni tra cui movimenti, realtà cittadine, sindacati di base, consultori e molte altre, sono scese in piazza per chiedere ”una sanità territoriale pubblica, gratuita e universale“. “La Gestione pandemica è tutt’altro che da celebrare – spiega uno dei giovani manfistanti in piazza – è stata totalmente fallimentare. Ha anteposto i profitti di poche persone a milioni di persone che hanno perso la vita e non hanno avuto un accesso gratuito alla sanità”. Al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) In occasione del, il vertice mondiale, co-organizzato dall’Italia durante l’anno di presidenza del G20 insiemeCommissione Europea, durante il quale si è parlato della pandemia di Coronavirus, diverse associazioni tra cui movimenti, realtà cittadine, sindacati di base, consultori e molte altre, sono scese in piazza per chiedere ”una sanità territoriale pubblica, gratuita e universale“. “Laè tutt’altro che da celebrare – spiega uno dei giovani manfistanti in piazza – è stata totalmente. Ha anteposto idi pochediche hanno perso la vita e non hanno avuto un accesso gratuitosanità”. Al ...

