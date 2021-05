Leggi su ildenaro

Palermo, 21 mag. (Adnkronos) – "La Meloni smentisce l'incontro a scuola previsto per martedì prossimo? Che dire? Che toppa è peggio del buco… Io, per lavoro, sono sempre invitata a convegni e in tutti questi anni non mi è mai capitato di essere stata scritta tra i relatori a mia insaputa. Non mi è mai successo". A parlare con l'Adnkronos è Dinah Caminiti, la madre di un ragazzo egiziano di 17 anni, studente dell'Istituto Economico Jaci di Messina, che ha sollevato oggi la polemica sulla presenza della leader di Fratelli d'Italia presso la scuola in un incontro on line. Insieme con la deputata Carmela Bucalo, responsabile scuola di FdI.