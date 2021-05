600 vittime sul lavoro per Covid in 16 mesi di pandemia: +8,9% rispetto a fine marzo ma i vaccini funzionano (Di venerdì 21 maggio 2021) MESTRE – “In 16 mesi di pandemia il bilancio delle vittime sul lavoro per Covid-19 cresce ancora. E, purtroppo, da gennaio 2020 ad aprile 2021 si contano 600 decessi. Ancora 49 vittime che si aggiungono a quelle rilevate a fine marzo 2021; e non va meglio sul fronte delle denunce di infortunio per Covid arrivate a 171.804: +3,8 per cento rispetto a marzo”. Ma accanto alla prima istantanea descritta nell’ultima elaborazione dell’Osservatorio Sicurezza sul lavoro Vega Engineering di Mestre, il suo Presidente Mauro Rossato, tiene a sottolineare come l’effetto vaccini stia invertendo la rotta della mortalità nel Paese: “dei 600 decessi registrati da gennaio 2020 a causa ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 21 maggio 2021) MESTRE – “In 16diil bilancio dellesulper-19 cresce ancora. E, purtroppo, da gennaio 2020 ad aprile 2021 si contano 600 decessi. Ancora 49che si aggiungono a quelle rilevate a2021; e non va meglio sul fronte delle denunce di infortunio perarrivate a 171.804: +3,8 per cento”. Ma accanto alla prima istantanea descritta nell’ultima elaborazione dell’Osservatorio Sicurezza sulVega Engineering di Mestre, il suo Presidente Mauro Rossato, tiene a sottolineare come l’effettostia invertendo la rotta della mortalità nel Paese: “dei 600 decessi registrati da gennaio 2020 a causa ...

