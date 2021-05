10 parchi da scoprire in Italia

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 21 maggio 2021) Tutti abbiamo voglia di starcene all’aria aperta, in mezzo alla natura e in piena libertà, e questo è il momento migliore per farlo: il 24 maggio è la Giornata Europa dei Parchi e per l’occasione tanti parchi italiani – a partire da questo weekend (che inizia il 22 maggio) e per tutta la settimana fino al prossimo (30 maggio) – organizzano incontri, escursioni, mostre, attività per andare alla scoperta delle meraviglie dei polmoni verdi del nostro Paese.