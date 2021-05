?Ferrero, Ranieri e la Samp: ci sono modi e stili per un divorzio annunciato da mesi (Di venerdì 21 maggio 2021) Claudio Ranieri lascia la Samp con stile. Quando un allenatore parla, per oltre un mese, della sua volontà di restare e di richieste fatte, si capisce che alla fine l’accordo può saltare per questioni meramente economiche, è inutile far finta di nulla. E così, Ranieri – dopo aver atteso a lungo – ha deciso di rompere gli indugi e di tirarsi fuori. Non è una sorpresa perché siamo arrivati a fine maggio e la corda si stava rompendo con una tira e molla incredibile. Dobbiamo ricordare una cosa essenziale: Ranieri ha salvato la Samp dal baratro quando subentrò, oltre un anno e mezzo fa, e la gestione Di Francesco aveva messo la squadra a un passo dal burrone (leggi Serie B). Soltanto per questo avrebbe meritato maggiore chiarezza e quel briciolo di riconoscenza che nel calcio, purtroppo, è sempre un ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Claudiolascia lacon stile. Quando un allenatore parla, per oltre un mese, della sua volontà di restare e di richieste fatte, si capisce che alla fine l’accordo può saltare per questioni meramente economiche, è inutile far finta di nulla. E così,– dopo aver atteso a lungo – ha deciso di rompere gli indugi e di tirarsi fuori. Non è una sorpresa perché siamo arrivati a fine maggio e la corda si stava rompendo con una tira e molla incredibile. Dobbiamo ricordare una cosa essenziale:ha salvato ladal baratro quando subentrò, oltre un anno e mezzo fa, e la gestione Di Francesco aveva messo la squadra a un passo dal burrone (leggi Serie B). Soltanto per questo avrebbe meritato maggiore chiarezza e quel briciolo di riconoscenza che nel calcio, purtroppo, è sempre un ...

