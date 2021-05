Zona gialla e bianca: i nuovi colori delle regioni e da quando (Di giovedì 20 maggio 2021) Domani tutta l'Italia sarà in Zona gialla mentre più regioni si apprestano a fine mese a opassare addirittura in quelle bianca . Anche l'unica regione finora in Zona arancione passerà in Zona gialla:... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Domani tutta l'Italia sarà inmentre piùsi apprestano a fine mese a opassare addirittura in quelle. Anche l'unica regione finora inarancione passerà in:...

Advertising

insopportabile : l'Italia in zona gialla. Facciamo in modo che non si torni indietro, vi prego. Ognuno per sé, ognuno per tutti. In… - qnazionale : Zona gialla e bianca: i nuovi colori delle regioni e da quando - infoitinterno : Covid, la Valle d'Aosta verso la zona gialla - ivl24_it : Calabria, ordinanza di Spirlì: ‘adeguate le misure per la zona gialla’ - Aostaoggi : Covid, la Valle d'Aosta verso la zona gialla -