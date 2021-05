Zona Euro, cala il surplus delle partite correnti a marzo (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Nel mese di marzo, la bilancia delle partite correnti dell’Area Euro chiude con un surplus di 17,8 miliardi di Euro, in calo rispetto all’avanzo di 25,9 miliardi di febbraio. I dati non destagioalizzati evidenziano un avanzo di 31 miliardi rispetto ai 13,3 miliardi precedenti. E’ quanto ha rilevato dalla BCE, secondo cui la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo di 18 miliardi e quella dei beni di 24 miliardi, mentre la partita dei redditi evidenzia un disavanzo di 2 miliardi ed i redditi secondari di 12 miliardi. Nei 12 mesi a marzo 2021, le partite correnti hanno registrato un surplus di 267 miliardi di Euro (2,4% del PIL), rispetto all’avanzo di 247 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Nel mese di, la bilanciadell’Areachiude con undi 17,8 miliardi di, in calo rispetto all’avanzo di 25,9 miliardi di febbraio. I dati non destagioalizzati evidenziano un avanzo di 31 miliardi rispetto ai 13,3 miliardi precedenti. E’ quanto ha rilevato dalla BCE, secondo cui la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo di 18 miliardi e quella dei beni di 24 miliardi, mentre la partita dei redditi evidenzia un disavanzo di 2 miliardi ed i redditi secondari di 12 miliardi. Nei 12 mesi a2021, lehanno registrato undi 267 miliardi di(2,4% del PIL), rispetto all’avanzo di 247 ...

Partite correnti Zona Euro Unione Europea in marzo Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in marzo pari a 18 Mld Euro , in calo rispetto al precedente 26 Mld Euro.

