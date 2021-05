Zona bianca: tutta Italia a giugno. Regole e calendario regione per regione (Di giovedì 20 maggio 2021) Dal prossimo lunedì tutta Italia sarà Zona gialla: questo il dato fondamentale che dovrebbe essere certificato dal prossimo monitoraggio sull’andamento dell’epidemia dell’Iss atteso per domani, venerdì 21 giugno. Calo dei contagi, avanzamento della campagna vaccinale potrebbero portare l’intero paese in Zona bianca entro il mese di giugno. Il quadro della situazione. Primo monitoraggio con i nuovi parametri di valutazione tutta Italia in Zona bianca entro giugno? Il monitoraggio Iss di domani, venerdì 21 maggio, dovrebbe essere una tappa fondamentale verso la transizione alla fascia di rischio molto basso. La valutazione verrà condotta per la prima volta con i ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 20 maggio 2021) Dal prossimo lunedìsaràgialla: questo il dato fondamentale che dovrebbe essere certificato dal prossimo monitoraggio sull’andamento dell’epidemia dell’Iss atteso per domani, venerdì 21. Calo dei contagi, avanzamento della campagna vaccinale potrebbero portare l’intero paese inentro il mese di. Il quadro della situazione. Primo monitoraggio con i nuovi parametri di valutazioneinentro? Il monitoraggio Iss di domani, venerdì 21 maggio, dovrebbe essere una tappa fondamentale verso la transizione alla fascia di rischio molto basso. La valutazione verrà condotta per la prima volta con i ...

