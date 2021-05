“Zona bianca per 7 regioni”. Covid, cosa cambia (coprifuoco compreso) e da quando (Di giovedì 20 maggio 2021) Fa un po’ paura parlare di Zona bianca in Italia, soprattutto dopo quello che è successo in Sardegna qualche mese fa. Eppure da giugno per alcune regioni la “Zona bianca” sarà una realtà. Le prime di queste che vedranno cambiare misure e regole contro il Coronavirus saranno Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna e Veneto. Nello specifico, il passaggio per Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna avverrà martedì 1 giugno, mentre Abruzzo, Veneto e Liguria passeranno in Zona bianca la settimana successiva, da lunedì 7 giugno. Per le regioni che si troveranno in fascia bianca non esisterà più il coprifuoco mentre resteranno valide le regole di comportamento, mascherina e distanziamento ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Fa un po’ paura parlare diin Italia, soprattutto dopo quello che è successo in Sardegna qualche mese fa. Eppure da giugno per alcunela “” sarà una realtà. Le prime di queste che vedrannore misure e regole contro il Coronavirus saranno Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna e Veneto. Nello specifico, il passaggio per Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna avverrà martedì 1 giugno, mentre Abruzzo, Veneto e Liguria passeranno inla settimana successiva, da lunedì 7 giugno. Per leche si troveranno in fascianon esisterà più ilmentre resteranno valide le regole di comportamento, mascherina e distanziamento ...

