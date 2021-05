Zona bianca e regole, cosa cambia per le Regioni (Di giovedì 20 maggio 2021) Da giugno torna la Zona bianca per alcune Regioni. Le prime di queste che vedranno cambiare misure e regole contro il Coronavirus saranno Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna e Veneto. Nello specifico, il passaggio per Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna avverrà martedì 1 giugno, mentre Abruzzo, Veneto e Liguria passeranno in Zona bianca la settimana successiva, da lunedì 7 giugno. cosa cambia – Per le Regioni che si troveranno in fascia bianca non esisterà più il coprifuoco mentre resteranno valide le regole di comportamento, mascherina e distanziamento sociale. Misure contenute nel nuovo dl sulle riaperture, approvato dal Consiglio dei ministri lunedì ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 maggio 2021) Da giugno torna laper alcune. Le prime di queste che vedrannore misure econtro il Coronavirus saranno Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna e Veneto. Nello specifico, il passaggio per Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna avverrà martedì 1 giugno, mentre Abruzzo, Veneto e Liguria passeranno inla settimana successiva, da lunedì 7 giugno.– Per leche si troveranno in fascianon esisterà più il coprifuoco mentre resteranno valide ledi comportamento, mascherina e distanziamento sociale. Misure contenute nel nuovo dl sulle riaperture, approvato dal Consiglio dei ministri lunedì ...

