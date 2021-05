zaia veneto lorenzoni intervista (Di giovedì 20 maggio 2021) Ci sono domande che chiamano risposte ovvie. È il come vi si risponde, a racchiudere tutta la storia. Esempio: certe volte non le sembra di combattere contro i mulini a vento? “Il nostro lavoro vale e lascerà il segno”, dice Arturo lorenzoni, altrimenti non parlerebbe al Foglio da portavoce dell’opposizione in veneto. La più esigua di tutte, nelle regioni italiane: 15,72 per cento dei consensi alle elezioni del 2020. Contro il bulgaro, inarrivabile 76,79 conquistato da Luca zaia: “Eppure la partita è ancora da giocare, per quanto difficile. Quando in Consiglio ci vengono bocciate perfino le proposte più trasversali per puro ostruzionismo, allargo le braccia. Lo scoramento c’è. Ma poi mi alzo la mattina e vale sempre la pena di andare avanti”. Anche quando i conti non tornano. La seconda ondata ha travolto i veneti come nessun altro: ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 maggio 2021) Ci sono domande che chiamano risposte ovvie. È il come vi si risponde, a racchiudere tutta la storia. Esempio: certe volte non le sembra di combattere contro i mulini a vento? “Il nostro lavoro vale e lascerà il segno”, dice Arturo, altrimenti non parlerebbe al Foglio da portavoce dell’opposizione in. La più esigua di tutte, nelle regioni italiane: 15,72 per cento dei consensi alle elezioni del 2020. Contro il bulgaro, inarrivabile 76,79 conquistato da Luca: “Eppure la partita è ancora da giocare, per quanto difficile. Quando in Consiglio ci vengono bocciate perfino le proposte più trasversali per puro ostruzionismo, allargo le braccia. Lo scoramento c’è. Ma poi mi alzo la mattina e vale sempre la pena di andare avanti”. Anche quando i conti non tornano. La seconda ondata ha travolto i veneti come nessun altro: ...

