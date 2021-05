Yara | Bossetti attende sull’esame dei reperti | la prova regina del Dna “unica traccia effettivamente esaurita”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 20 maggio 2021) Nel carcere di Bollate in cui è detenuto per l’omicidio diGambirasio, Massimola decisione del giudice della Corte d’assise di Bergamo sulla richiesta di esaminare alcuni campioni di Dna che, secondo la difesa, potrebbero portare a una revisione del processo. Analisi che non comprenderebbero la famosa “31 G20”, ritenuta “” dell’impianto accusatorio che lo ha portato alla condanna definitiva all’ergastolo per la morte della 13enne di Brembate di Sopra: quella sarebbe “l’“, come riporta Ansa citando le parole degli avvocati dell’uomo, Claudio Salvagni e Paolo Camporini.Gambirasio:...