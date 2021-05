World Bee Day, nasce il Tennessee Honey da Jack Daniel’s (Di giovedì 20 maggio 2021) Giovedì 20 maggio è il World Bee Day, la giornata scelta a livello internazionale per celebrare e tutelare le api e il loro benessere. Jack Daniel’s sa quanto siano importanti e sa che questi insetti, impollinatori preziosissimi, sono una specie a rischio estinzione. È anche grazie all’operosità delle api che nasce uno dei whiskey più amati della famiglia Jack Daniel’s: Tennessee Honey. Jack Daniel’s Tennessee Honey è Jack by Name, Honey by Nature, un prodotto delizioso e sofisticato la cui ricetta si sviluppa grazie all’aggiunta di un liquore al miele finemente lavorato al classico Old N°7. Perfetto da gustare ghiacciato nel dopocena, ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 maggio 2021) Giovedì 20 maggio è ilBee Day, la giornata scelta a livello internazionale per celebrare e tutelare le api e il loro benessere.sa quanto siano importanti e sa che questi insetti, impollinatori preziosissimi, sono una specie a rischio estinzione. È anche grazie all’operosità delle api cheuno dei whiskey più amati della famigliaby Name,by Nature, un prodotto delizioso e sofisticato la cui ricetta si sviluppa grazie all’aggiunta di un liquore al miele finemente lavorato al classico Old N°7. Perfetto da gustare ghiacciato nel dopocena, ...

Advertising

Spartan_Dave_97 : RT @Focus_it: Buona Giornata mondiale delle #api: il 20 maggio si celebra il loro instancabile lavoro da cui dipendono, almeno in parte, tr… - labirba012 : Oggi è il #WorldBeeDay, la Giornata mondiale delle #api - PMilvio : Einstein affermava “Se le #api scomparissero dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni d… - Giuly_viola84 : RT @Focus_it: Buona Giornata mondiale delle #api: il 20 maggio si celebra il loro instancabile lavoro da cui dipendono, almeno in parte, tr… - bafona54 : RT @Focus_it: Buona Giornata mondiale delle #api: il 20 maggio si celebra il loro instancabile lavoro da cui dipendono, almeno in parte, tr… -