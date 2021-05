World Bee Day, la Giornata delle Api: da loro dipende il 75% dei raccolti alimentari nel mondo (Di giovedì 20 maggio 2021) Tutti a parole le amiamo. Tanti dicono di conoscerle. Pochi, forse, capiscono davvero quanto siano importanti per la natura e per l’uomo. Parliamo delle api. Sì, perché oggi 20 maggio si celebra il World Bee Day, la Giornata mondiale delle api. Si tratta di un’occasione per riflettere sull’importanza degli impollinatori, sui pericoli che minacciano la loro sopravvivenza e su come tutto questo impatti sulla sicurezza alimentare. Siamo adesso alla quarta Giornata delle api: questa ricorrenza è stata infatti istituita dall’Assemblea generale delle Nazione Unite nel 2017. E la necessità di riflettere e operare perché questi insetti così preziosi siano protetti e continuino a vivere e prolificare il più possibile non è certo diminuita. Semmai è ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 20 maggio 2021) Tutti a parole le amiamo. Tanti dicono di conoscerle. Pochi, forse, capiscono davvero quanto siano importanti per la natura e per l’uomo. Parliamoapi. Sì, perché oggi 20 maggio si celebra ilBee Day, lamondialeapi. Si tratta di un’occasione per riflettere sull’importanza degli impollinatori, sui pericoli che minacciano lasopravvivenza e su come tutto questo impatti sulla sicurezza alimentare. Siamo adesso alla quartaapi: questa ricorrenza è stata infatti istituita dall’Assemblea generaleNazione Unite nel 2017. E la necessità di riflettere e operare perché questi insetti così preziosi siano protetti e continuino a vivere e prolificare il più possibile non è certo diminuita. Semmai è ...

