WINDTRE si aggiudica il Grand Award Identity 2021

(Di giovedì 20 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Touchpoint, il riconoscimento di Oltre La Media Group punto di riferimento per la promozione della cultura della Brandin Italia, giunge quest’anno alla sua seconda edizione. Adrsi il, premio assoluto della competizione fra le eccellenze dell’identità di marca e del design strategico, è stato il progetto “Lancio Brand Unico”, insignito anche del Premio Logo Design. L’è stato ritirato da Isabella Matera, Head of Commercial & Corporate Communication, nel corso della cerimonia trasmessa in diretta streaming dal Teatro di Fabbrica di Lampadine a Milano e visibile sulla piattaforma OltreLaMedia.tv. A presentare la serata è ...

Il premio Grand Award 2021, giunto alla seconda edizione, è stato ritirato da Isabella Matera , Head of Commercial & Corporate Communication, nel corso della cerimonia trasmessa in diretta ...sianche il primo posto per la velocità in upload con una media di 10,5 Mbps. Vodafone e TIM occupano rispettivamente secondo e terzo posto con 9 Mbps e 8,7 Mbps. Ultima Iliad con 6,...ROMA - Il Touchpoint Awards Identity, il riconoscimento di Oltre La Media Group punto di riferimento per la promozione della cultura della Brand Identity in Italia, giunge quest'anno alla sua seconda ...Secondo le rilevazioni di Opensignal è l’operatore che ha accresciuto le performance nel maggior numero di categorie in esame. Per la prima volta Iliad raggiunge la copertura 4G per il 90% della popol ...