WINDTRE, partnership con Citroën per il lancio di “Ami – 100% Electric” (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Due brand insieme per un progetto che unisce il mondo della mobilità urbana con il mondo delle telecomunicazioni. Citroën e WINDTRE hanno annunciato oggi la partnership siglata in occasione del lancio di Ami, 100% Electric. Un connubio che vede, da un lato, la mobilità urbana, sempre più sostenibile e green, grazie alle zero emissioni di Ami – 100% Electric, rivoluzionario oggetto di mobilità completamente elettrico di Citroën; dall’altro la velocità della rete ‘Top Quality Network’ dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, che ad oggi raggiunge in 5G, complessivamente, oltre il 90% della popolazione italiana. Nel dettaglio i clienti che acquisteranno Ami – 100% Electric, nelle diverse ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Due brand insieme per un progetto che unisce il mondo della mobilità urbana con il mondo delle telecomunicazioni.hanno annunciato oggi lasiglata in occasione deldi Ami,. Un connubio che vede, da un lato, la mobilità urbana, sempre più sostenibile e green, grazie alle zero emissioni di Ami –, rivoluzionario oggetto di mobilità completamente elettrico di; dall’altro la velocità della rete ‘Top Quality Network’ dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, che ad oggi raggiunge in 5G, complessivamente, oltre il 90% della popolazione italiana. Nel dettaglio i clienti che acquisteranno Ami –, nelle diverse ...

Advertising

giannifioreGF : #Citroën e #Windtre: partnership in Italia su soluzione di mobilità connessa e sostenibile per il lancio di ami – 1… - Italpress : Partnership Citroen-Windtre, la piccola Ami viagga con il 5G - CellulareMag : Partnership Windtre-Citroen per Ami-100% Electric. Una tariffa esclusiva per chi acquista il quadriciclo che può es… - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Citroen Italia e #WindTre: partnership nel segno della piccola elettrica #Ami - motorionline : #Citroen Italia e #WindTre: partnership nel segno della piccola elettrica #Ami -

Ultime Notizie dalla rete : WINDTRE partnership WINDTRE, partnership con Citroën per il lancio di "Ami - 100% Electric" Due brand insieme per un progetto che unisce il mondo della mobilità urbana con il mondo delle telecomunicazioni. Citroën e WINDTRE hanno annunciato oggi la partnership siglata in occasione del lancio di Ami, 100% electric . Un connubio che vede, da un lato, la mobilità urbana, sempre più sostenibile e green, grazie alle ...

Partnership Citroen - Windtre, la piccola Ami viagga con il 5G ROMA - Citroen e Windtre daranno vita a una partnership rivolta a un pubblico giovane e smart. I clienti che acquisteranno Ami - 100% ëlectric, nelle diverse modalita', sia in contanti sia con leasing finanziario, ...

Citroen Italia e WindTre: partnership nel segno della piccola elettrica Ami Motorionline WINDTRE, partnership con Citroën per il lancio di "Ami - 100% Electric" (Teleborsa) - Due brand insieme per un progetto che unisce il mondo della mobilità urbana con il mondo delle telecomunicazioni. Citroën e WINDTRE hanno annunciato oggi la partnership siglata in occasi ...

Partnership Citroen-Windtre, la piccola Ami viagga con il 5G L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

Due brand insieme per un progetto che unisce il mondo della mobilità urbana con il mondo delle telecomunicazioni. Citroën ehanno annunciato oggi lasiglata in occasione del lancio di Ami, 100% electric . Un connubio che vede, da un lato, la mobilità urbana, sempre più sostenibile e green, grazie alle ...ROMA - Citroen edaranno vita a unarivolta a un pubblico giovane e smart. I clienti che acquisteranno Ami - 100% ëlectric, nelle diverse modalita', sia in contanti sia con leasing finanziario, ...(Teleborsa) - Due brand insieme per un progetto che unisce il mondo della mobilità urbana con il mondo delle telecomunicazioni. Citroën e WINDTRE hanno annunciato oggi la partnership siglata in occasi ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.