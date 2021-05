Windtre e Citroen presentano Ami, un'auto elettrica iperconnessa (Di giovedì 20 maggio 2021) «Windtre è lieta di essere al fianco di Citroen, un brand automobilistico che esprime innovazione da oltre 100 anni». Con queste parole Tommaso Vitali, chief marketing officer di Windtre, ha annunciato una partnership che unisce il mondo della mobilità urbana a quello delle telecomunicazioni. Un nuovo approccio alla connettività, rivolto a un pubblico giovane e smart. È così che i due brand, da sempre vicini alle esigenze delle persone con soluzioni innovative e accessibili, hanno presentato Ami - 100% electric, una macchina elettrica, sostenibile e green grazie alle sue zero emissioni, cui si unisce la velocità della rete “Top Quality Network” di Windtre che ad oggi raggiunge in 5G oltre il 90% della popolazione italiana. I clienti che acquisteranno Ami - 100% avranno infatti in ... Leggi su panorama (Di giovedì 20 maggio 2021) «è lieta di essere al fianco di, un brandmobilistico che esprime innovazione da oltre 100 anni». Con queste parole Tommaso Vitali, chief marketing officer di, ha annunciato una partnership che unisce il mondo della mobilità urbana a quello delle telecomunicazioni. Un nuovo approccio alla connettività, rivolto a un pubblico giovane e smart. È così che i due brand, da sempre vicini alle esigenze delle persone con soluzioni innovative e accessibili, hanno presentato Ami - 100% electric, una macchina, sostenibile e green grazie alle sue zero emissioni, cui si unisce la velocità della rete “Top Quality Network” diche ad oggi raggiunge in 5G oltre il 90% della popolazione italiana. I clienti che acquisteranno Ami - 100% avranno infatti in ...

Advertising

daybinary : Windtre e Citroen lanciano Ami, elettrica e 5G - mondomobileweb : WINDTRE, presentata GIGAMI con Citroën Ami: minuti, 200 SMS e Giga illimitati 5G a 9,99 euro - ClaudioDriver : Arriva la partnership tra @citroenitalia e @WindTreOfficial che chiama in causa la piccola AMI… - HDmotori : Citroen e WindTre insieme per il lancio italiano della Ami - giannifioreGF : #Citroën e #Windtre: partnership in Italia su soluzione di mobilità connessa e sostenibile per il lancio di ami – 1… -