Wes Anderson girerà il suo nuovo film in Spagna in estate (Di giovedì 20 maggio 2021) Wes Anderson si prepara a girare il suo prossimo film in Europa, per l'esattezza in Spagna, dove si recherà da luglio a settembre; plot e cast sono ancora misteriosi, Mentre si prepara al debutto mondiale dell'atteso The French Dispatch, che sarà presentato a Cannes a luglio, Wes Anderson guarda avanti e pensa già al suo prossimo lavoro, un film dalla trama misteriosa che verrà girato in Spagna, nei dintorni di Madrid, in estate. In un primo tempo alcuni report riferivano la possibilità di un Wes Anderson "italiano" visto che tra i suoi progetti c'era l'idea di girare una commedia romantica ambientata a Roma, ma a quanto pare i piani arebbero cambiati. Secondo El Pais , dopo l'anteprima di The French Dispatch al Festival di Cannes, il regista si ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 maggio 2021) Wessi prepara a girare il suo prossimoin Europa, per l'esattezza in, dove si recherà da luglio a settembre; plot e cast sono ancora misteriosi, Mentre si prepara al debutto mondiale dell'atteso The French Dispatch, che sarà presentato a Cannes a luglio, Wesguarda avanti e pensa già al suo prossimo lavoro, undalla trama misteriosa che verrà girato in, nei dintorni di Madrid, in. In un primo tempo alcuni report riferivano la possibilità di un Wes"italiano" visto che tra i suoi progetti c'era l'idea di girare una commedia romantica ambientata a Roma, ma a quanto pare i piani arebbero cambiati. Secondo El Pais , dopo l'anteprima di The French Dispatch al Festival di Cannes, il regista si ...

talberthogws : mi piacciono moltissimo i film le commedie in stile direct-directed, film idiosincratici e dettagliati come quelli… - abdaik : Non vedo l'ora di guardare l'ultimo film di Wes Anderson ma devo ancora aspettare. Mi consolerò rivedendo tutto que… - Fra_Palmieri_ : @heidialive Un tocco di rosa in più ed era Wes Anderson - SimonaCroisette : RT @WeCinema: #TheFrenchDispatch di Wes Anderson è pronto per #Cannes2021 col suo cast d’eccezione, tra cui Frances McDormand, @RealChalame… - GiornoPer : RT @WeCinema: #TheFrenchDispatch di Wes Anderson è pronto per #Cannes2021 col suo cast d’eccezione, tra cui Frances McDormand, @RealChalame… -

