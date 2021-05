Voto agli avvocati nei Consigli giudiziari | la svolta del Pd

Leggi su cityroma

(Di giovedì 20 maggio 2021) Democratici pronti a depositare un emendamento alla riforma del Csm che vada anche oltre il “diritto di tribuna” già previsto dal ddl Bonafede: «Sì al modello ipotizzato da Gianni Canzio», spiega il capogruppo pd in commissione Bazoli, «e da relatere confido nella convergenza, su questa proposta, di diverse altre forze politiche» Due anni fa, prima che l’allora guardasigilli Alfonso Bonafede depositasse alla Camera la riforma del Csm, al solo affiorare delle prime bozze si scatenò una reazione molto severa dell’Anm. E non per il sistema elettorale, non per il sorteggio nella scelta dei togati. Tutt’altro. I contenuti politici da “copertina”, del nascente disegno di legge, erano ancora scossi dai venti contrari nella nuova maggioranza giallorossa, dunque non suscitavano ancora allarme nella magistratura. Su una cosa però il “sindacato” delle toghe ...