Volley femminile, le convocate dell’Italia per il collegiale olimpico: tornano Egonu e Sylla, assente Folie (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Italia inizia a tutti gli effetti la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La nostra Nazionale entrerà davvero nel vivo nel percorso che conduce ai Giochi in occasione del prossimo collegiale, in programma a Cavalese (in provincia di Trento) dal 21 al 29 maggio. Il CT Davide Mazzanti ha convocato quattordici atlete, tra le quali sceglierà verosimilmente le dodici giocatrici che saliranno sull’aereo alla volta del Giappone tra un paio di mesi. Sono presenti tutte le big. Ritornano la fuoriclasse Paola Egonu, la fresca nuova capitana Miriam Sylla, la regista Ofelia Malinov, le schiacciatrici Caterina Bosetti, Elena Pietrini e Alessia Gennari, il libero Monica De Gennaro, l’attaccante Indre Sorokaite e le centrali che si giocano i tre posti per le Olimpiadi (Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Italia inizia a tutti gli effetti la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La nostra Nazionale entrerà davvero nel vivo nel percorso che conduce ai Giochi in occasione del prossimo, in programma a Cavalese (in provincia di Trento) dal 21 al 29 maggio. Il CT Davide Mazzanti ha convocato quattordici atlete, tra le quali sceglierà verosimilmente le dodici giocatrici che saliranno sull’aereo alla volta del Giappone tra un paio di mesi. Sono presenti tutte le big. Rila fuoriclasse Paola, la fresca nuova capitana Miriam, la regista Ofelia Malinov, le schiacciatrici Caterina Bosetti, Elena Pietrini e Alessia Gennari, il libero Monica De Gennaro, l’attaccante Indre Sorokaite e le centrali che si giocano i tre posti per le Olimpiadi (Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah ...

Advertising

StadioSport : Volley mercato femminile: il punto della situazione: L’Imoco, dopo la vittoria del “quadriplete”, conferma Santarel… - tribuna_treviso : Federica Tonon, campionessa di beach volley di Motta di Livenza, è stata ingaggiata da Vanuatu per portare la nazio… - rivieraoggi : Volley Serie C Marche, le cronache dell’ultima giornata maschile e femminile - MustErminea : RT @BriatOro: Mi voglio battere per l'uguaglianza assoluta dei sessi. Cominciamo ad esempio dallo sport. Perché mai ci deve essere sci masc… - StarsVolley : Coppa Italia 3^ Divisione femminile - 4^ giornata NEW EAGLES vs STARS VOLLEY 0-3 (19-25; 12-25; 19-25) -