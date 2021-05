Volley femminile | Europei 2021 | sorteggiati i gironi Italia in Croazia subito dopo le Olimpiadi

(Di giovedì 20 maggio 2021) Sono statideglidi, in programma dal 18 agosto al 4 settembre tra Serbia, Bulgaria,e Romania. L’è stata inserita nel gruppo C che andrà in scena a Zara (). Le azzurre sono state fortunate perché si tratta di un raggruppamento estremamente agevole: non andrà sottovalutata laallenata da Daniele Santarelli e un occhio andrà dato anche alla Slovacchia di Marco Fenoglio, ma sono due avversari decisamente inferiori rispetto alle azzurre. Bielorussia, Ungheria e Svizzera non dovrebbero incutere particolari timori. Molto dipenderà da come si presenteranno le Nazionaliledi Tokyo, previste dal 23 ...

Advertising

rivieraoggi : Volley Angels Project, buona la prima di semifinale playoff per la B2 femminile - Campioni_cn : Volley femminile - Bosca S.Bernardo Cuneo, tre neobiancorosse attese da prestigiose sfide con la maglia della Nazio… - Telefriuli1 : Il Comune di Tavagnacco premia l'atleta concittadina Lara Caravello Un riconoscimento ufficiale per l’attuale campi… - CorriereRomagna : Volley maschile e femminile si uniscono a Ravenna? Entro giugno si decide - - valevox : @Eurosport_IT Paola!è ora di dare il giusto peso al volley azzurro femminile! -

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile

OA Sport

La nazionaleparte stasera, per l'Italia dove giocherà, a Rimini, laNations League. Arresto ? Finora l'unico arresto effettuato è stato quello di Antônio Cesar Alves, fratello dell'...Coppa Italia Under 12S3: parte questa domenica, dodici sono le squadre iscritte, divise in quattro gironi, che si incontreranno con formula all'italiana a concentramento, in una ...Nel sorteggio di questa sera a Belgrado la nazionale di Mazzanti ha pescato Croazia, , Bielorussia, Slovacchia, Ungheria e Svizzera ...Sono stati sorteggiati i gironi degli Europei 2021 di volley femminile, in programma dal 18 agosto al 4 settembre tra Serbia, Bulgaria, Croazia e Romania. L'Italia è stata inserita nel gruppo C che an ...