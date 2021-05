Volley, collegiale a Roma per la Nazionale maschile. I convocati per la Nations League 2021 (Di giovedì 20 maggio 2021) Proseguono i lavori della Nazionale maschile di Volley agli ordini di Gianlorenzo Blengini in vista dei prossimi impegni stagionali. Sabato 22 maggio comincerà infatti il collegiale al CPO Giulio Onesti di Roma, che terminerà lunedì 31 maggio. Questi i 14 pallavolisti convocati: Oleg Antonov (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Simone Anzani (Cucine Lube Civitanova), Davide Candellaro (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Massimo Colaci (Sir Safety Conad Perugia), Simone Giannelli (Itas Trentino), Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova), Jiri Kovar (Cucine Lube Civitanova), Filippo Lanza (Vero Volley Monza), Daniele Lavia (Leo Shoes Modena), Daniele Mazzone (Leo Shoes Modena), Matteo Piano (Allianz Milano), Davide Saitta (Tonno Callipo Vibo Valentia), Luca Vettori (Leo Shoes ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Proseguono i lavori delladiagli ordini di Gianlorenzo Blengini in vista dei prossimi impegni stagionali. Sabato 22 maggio comincerà infatti ilal CPO Giulio Onesti di, che terminerà lunedì 31 maggio. Questi i 14 pallavolisti: Oleg Antonov (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Simone Anzani (Cucine Lube Civitanova), Davide Candellaro (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Massimo Colaci (Sir Safety Conad Perugia), Simone Giannelli (Itas Trentino), Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova), Jiri Kovar (Cucine Lube Civitanova), Filippo Lanza (VeroMonza), Daniele Lavia (Leo Shoes Modena), Daniele Mazzone (Leo Shoes Modena), Matteo Piano (Allianz Milano), Davide Saitta (Tonno Callipo Vibo Valentia), Luca Vettori (Leo Shoes ...

